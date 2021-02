Kelly Bailey e Lourenço Ortigão vivem dias de sonho na ilha da Madeira

A carregar o vídeo ...

Casal viajou à Madeira para festejar aniversário da atriz.

Agora, recuperados, aproveitaram o aniversário de Kelly, que completou 23 anos na passada sexta-feira, dia 19, bem como as folgas na agenda para desfrutarem de alguns dias de descanso a dois.Nas redes sociais deixaram escapar algumas imagens e vídeos de vários momentos do seu dia a dia com os seguidores.Kelly e Lourenço são um dos casais mais acarinhados pelo público português. Juntos há cerca de quatro anos, já partilham casa e mostram-se prontos a dar o próximo passo na relação., afirmou, revelando a vontade de constituir família ao lado de Lourenço Ortigão.