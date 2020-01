Kelly Bailey e Lourenço pendurados no concerto de Madonna

A carregar o vídeo ...

O espetáculo foi cancelado à última da hora.

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão integraram o grupo de pessoas que ficaram 'penduradas' no passado domingo, dia 20 de janeiro, para assistir ao concerto de Madonna, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, que acabou por ser cancelado à última hora.A artista de 61 anos tinha um espetáculo agendado no local, que cancelou apenas uma hora e meia antes da abertura de portas.O casal de atores jantou no restaurante Seen, na Avenida da Liberdade, na companhia da mãe do galã português, Carolina Ortigão, e mais alguns amigos. Durante o jantar, a sogra e a nora gravaram alguns vídeos onde contaram que estavam preparadas para o concerto, e mostraram-se tristes com a notícia.Carolina Ortigão partilhou algumas imagens ao lado da nora onde as duas desabafam sobre a decisão surpreendente por parte da estrela pop., disse Kelly, que caprichou na maquilhagem para o evento.afirmou ainda a protagonista da novela 'Prisioneira'., respondeu Carolina., escreveram nas publicações, com esperança de uma próxima oportunidade conseguirem ver Madonna em palco.