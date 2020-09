Kelly Bailey escaldante em lingerie

Kelly Bailey é considerada uma das jovens mais sexy da sua geração e, aos 22 anos, soma já uma autêntica legião de fãs, que não resistem aos seus encantos.









Antes de iniciar as gravações da nova telenovela da TVI, ‘Bem Me Quer’, que a obrigou a mudar de visual e deixar os seus cabelos loiros, a jovem atriz foi protagonista de uma sessão fotográfica em lingerie, que está a dar muito que falar.

Kelly deslumbra em diversas fotografias com conjuntos ousados e deixa os fãs a suspirar pelas suas curvas.





No entanto, há mais de três anos que o coração da jovem está ocupado por Lourenço Ortigão, com quem já partilha casa. Os dois adquiriram recentemente um apartamento de luxo no centro de Lisboa, por 1 milhão de euros, e as mudanças coincidiram com o início da pandemia.





A relação conta com a bênção de ambas as famílias e a mãe de Lourenço, Carolina Ortigão, mostra-se rendida à ‘nora’, com quem esteve a passar, inclusivamente, uns dias de férias no Algarve.