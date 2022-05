Kelly Bailey espalha dose de beleza e elegância

01:00

Carolina Cunha

Afastada atualmente do pequeno ecrã, Kelly Bailey, de 24 anos, não deixa de brilhar nas produções de moda. A atriz protagonizou uma campanha de biquínis para uma marca nacional e voltou a deslumbrar com a sua dose habitual de (muita) beleza e elegância.Considerada uma das mulheres mais belas da atualidade, a namorada de Lourenço Ortigão colecionou milhares de elogios dos fãs, que não resistem aos seus encantos naturais. "Sexy" ou "Estás deslumbrante!" são apenas alguns dos muitos comentários deixados nas redes sociais.A jovem artista prepara-se, entretanto, para dar um importante passo na sua carreira. Kelly, recorde-se, vai ser uma das protagonistas da segunda série portuguesa da plataforma Netflix. ‘Rabo de Peixe’ será gravada nos Açores e do elenco fazem ainda parte José Condessa, Albano Jerónimo, Afonso Pimentel ou Maria João Bastos.n