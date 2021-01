Kelly Bailey está pronta para ser mãe Atriz sonha aumentar a família ao lado do namorado Lourenço. Casal conta com o apoio total das famílias.

Kelly Bailey está pronta para ser mãe

Carolina Cunha

Prestes a fazer 23 anos, Kelly Bailey tem a maternidade como um dos seus principais sonhos. Um desejo que partilha com o namorado, Lourenço Ortigão, de 31 anos, com quem já partilha casa.



Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa ‘Dois às 10’ (TVI), a atriz confessou a vontade de ser mãe em breve. “ Eu gostava de ser mãe nova. Não só por mim, mas também pelos meus pais, porque sei que eles gostavam de ser avós e não gostava de que fossem avós muito velhinhos, gostava que eles fossem avós durante muito tempo”, disse. Kelly acrescentou ainda que a ligação com os avós é algo que privilegia e faz questão de passar aos seus filhos. Uma decisão a dois, mas para a qual contam com o apoio das famílias. “Acho que é importante dar isso aos meus pais e acho que tenho essa possibilidade, tenho esse apoio da parte da família do Lourenço também”, frisou. Porém, Kelly não se sente pressionada. “Quando tiver de ser, vai ser. O Lourenço não me pressiona em nada”, acrescentou.

