Kelly Bailey faz furor em lingerie

01:30

Carolina Cunha

Aos 22 anos, Kelly Bailey tornou-se uma das figuras mais acarinhadas pelo público nacional. O sucesso no pequeno ecrã ao integrar vários projetos na ficção nacional abriu portas no mundo da moda, onde também já é considerada um verdadeiro sucesso.

A sua beleza natural e evidente sensualidade não passam despercebidas e a jovem atriz foi convidada a protagonizar uma campanha para uma prestigiada marca de lingerie. O resultado superou as expectativas com uma produção surpreendente em que o rosto da TVI surge mais sensual do que nunca e mostra que o seu talento e elegância vão além da televisão.

Com lingerie de renda que deixa pouco à imaginação, as suas curvas estão em grande evidência e conquistaram milhares de elogios dos fãs e seguidores que não resistem aos seus encantos. O novo projeto de Kelly foi lançado numa altura em que a atriz se mantém em quarentena com o namorado, Lourenço Ortigão. Devido à pandemia, as obras do novo apartamento do casal sofreram um atraso, o que obrigou a uma mudança para casa dos pais de Lourenço.