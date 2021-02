Kelly Bailey festeja aniversário com Lourenço Ortigão na Madeira

Foto: Instagram

Carolina Cunha

O dia de sexta-feira foi de festa para Kelly Bailey, que celebrou o 23º aniversário. A data especial foi assinalada a rigor ao lado do namorado, Lourenço Ortigão, e com muitas surpresas à mistura. O casal de atores aproveitou a folga na agenda e fez as malas com destino à Madeira, um dos locais de eleição que costumam visitar com frequência.Rendidos às paisagens e às temperaturas amenas da região, os atores da TVI ficaram hospedados num dos hotéis mais prestigiados da ilha, com todos os luxos e mordomias a que já estão habituados. Ao longo do dia, Kelly foi mimada e surpreendida com várias mensagens de carinho de amigos e familiares.Nas redes sociais, Kelly optou por não expor a viagem e não revelar o local exato onde passou o aniversário. Contudo, o ator deixou escapar algumas imagens da unidade hoteleira onde estão a gozar alguns dias de descanso nos vídeos e fotos que foi partilhando com os seguidores.Esta trata-se de uma viagem adiada por Kelly e Lourenço uma vez que, devido à infeção por Covid-19 no final de 2020, foram impedidos de viajar para a ilha para festejar a Passagem de Ano. Os dois vivem uma relação há cerca de quatro anos e já pensam em ter filhos.