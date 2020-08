Kelly Bailey goza dias de descanso no Alentejo

Kelly Bailey

30 ago 2020 • 19:10

Decidida a desfrutar dos dias de sol, Kelly Bailey rumou à região do Alentejo para gozar alguns momentos de descanso entre as gravações da nova novela da TVI, ‘Bem Me Quer’, cujos trabalhos se dividem entre Aveiro e a serra da Estrela.A atriz começou as férias sozinha numa herdade alentejana enquanto Lourenço Ortigão se manteve no Algarve na companhia da família.Nas redes sociais, o casal partilhou alguns detalhes da escapadinha romântica em que é visível o ambiente de descontraçãoEm biquíni, Kelly Bailey, que mudou recentemente a sua imagem para a nova personagem e pintou o cabelo de castanho, exibiu toda a sua beleza e sensualidade e conquistou milhares de elogios dos internautas, que se mostram rendidos aos seus encantos e ao novo look.Recorde-se que Kelly e Lourenço iniciaram a relação em 2017, durante as gravações da novela ‘A Herdeira’. Desde então, o casal mantém um namoro discreto e unido e já comprou uma casa em comum, para onde se mudou no início deste ano.