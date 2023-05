Kelly Bailey já tem 'barrigão'

Kelly Bailey grávida

Foto: D.R.

30 abr 2023 • 18:25

Vanessa Fidalgo

Lourenço Ortigão partilhou na sua conta de Instagram uma imagem muito especial de Kelly Bailey, onde já é visível uma grande barriguinha de grávida.A foto surge na sequência de um momento divetido, com a cadela do casal, Lua.Conforme o ator descreveu na legenda da foto, Lua terá atirado uma bola para os pés de Kally Bailey e sentou-se à sua frente, à espera de que algo acontecesse. Kelly, porém, continuou, tal como observou Lourenço Ortigão, visivelmente babado com o estado de graça da namorada.