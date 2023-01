Kelly Bailey longe da TV mas com ordenado de nove mil euros por mês

Afastada há mais de um ano e meio da televisão, Kelly Bailey ainda não tem data para o regresso. Ainda para mais, a atriz está agora grávida pela primeira vez e, por isso, não deverá ter qualquer projeto no pequeno ecrã este ano. Isto apesar de, de acordo com a revista ‘TV Mais’, manter um contrato de exclusividade com a TVI, que lhe permite ganhar cerca de nove mil euros por mês, quer esteja a trabalhar ou não.O último grande projeto da namorada de Lourenço Ortigão no canal de Queluz de Baixo foi a novela ‘Bem Me Quer’, que terminou em 2021 e da qual foi protagonista ao lado de José Condessa.

Kelly Bailey iria integrar em 2023 o elenco de uma outra novela da TVI mas isso terá de ficar, certamente, para depois da visita da cegonha. Entretanto, a jovem de 24 anos aguarda ainda a estreia da série ‘Rabo de Peixe’ (Netflix/RTP), que filmou em 2022 nos Açores.