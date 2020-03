Kelly Bailey mostra curvas em campanha de lingerie e biquínis

01:30

Aos 22 anos, Kelly Bailey soma e segue, desta vez como modelo. A jovem atriz foi convidada para ser embaixadora de uma conhecida marca nacional de lingerie e biquínis e, além de emprestar o rosto, mostrou as suas curvas invejáveis.A namorada de Lourenço Ortigão aceitou protagonizar uma sessão fotográfica escaldante com alguns dos novos modelos. A campanha foi feita em novembro passado no Brasil e foi estreada esta semana no evento oficial da marca, que decorreu em Lisboa. A mulher do ator Ricardo Pereira, Francisca Pinto Ribeiro, é outro dos rostos a representar a nova coleção.Ousada e muito sensual, a estrela da ficção nacional tem provocado o delírio nas redes sociais, conquistando milhares de elogios às suas curvas por parte dos seguidores. "Belíssima" e "sempre bonita", apontaram vários fãs.