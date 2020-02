Kelly Bailey: "Não vamos casar já. Há de acontecer..."

15 fev 2020 • 21:41

A desfrutar de umas "merecidas férias" após o término das gravações da novela ‘Prisioneira’, Kelly Bailey foi surpreendida com os rumores de que estava a preparar o enlace com Lourenço Ortigão. A jovem, de 21 anos, desmistificou agora as especulações. "."Embora não vá subir ao altar, a estrela da ficção nacional não vai falhar as comemorações do São Valentim e até já tem o presente pensado para surpreender o companheiro. "O Dia dos Namorados vai ser a trabalhar, mas à noite espero chegar a tempo de jantar e oferecer uma flor. Ele gosta e eu também. Sou muito fã de Margaridas, mas ainda não decidi qual é que lhe vou dar", adiantou.Já a pensar nos próximos desafios profissionais, Kelly Bailey assegura que a TVI vai direcionar as apostas noutros conteúdos: "Tudo o que tem acontecido até tem sido bom. É um ano que todos nós estamos com coisas guardadas e que queremos contar." E apresentação? "Não é minha vontade fazer algo além da representação, mas teria de pensar. É o meu foco", realçou.A jovem tem aproveitado o afastamento do pequeno ecrã para dedicar-se aos estudos. "", completou.