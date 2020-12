Kelly Bailey ousada no confinamento

Em fim de semana prolongado de confinamento, Kelly Bailey surpreendeu os seguidores das redes sociais com uma imagem em que surge arrasadora.









A atriz, de 22 anos, mostra-se com roupa desportiva, aparentemente depois de um treino e, além da sua excelente forma física, deixa em evidência o seu lado mais sensual.

Na legenda escreveu: “Com saudades do biquíni.” A imagem teve impacto entre os seguidores da namorada de Lourenço Ortigão, que rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios à sua beleza. Um deles chegou do amigo e manequim Luís Borges, que brincou: “Sou hetero, afinal.” Kelly foi ainda apelidada de “deusa” e considerada a “menina mais bonita de Portugal”.





Ao contrário do que aconteceu noutros fins de semana, como por exemplo um em que optou por descansar numa unidade hoteleira no Alentejo, desta vez Kelly Bailey parece ter preferido ficar em sua casa, quebrando apenas o confinamento no sábado para participar no programa da TVI ‘Em Família’. A jovem esteve acompanhada de Lourenço Ortigão e de José Condessa numa espécie de lanche com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha.





Mudança de visual



Kelly Bailey tem também aproveitado para descansar uma vez que se encontra a gravar a novela da TVI ‘Bem Me Quer’, como uma das protagonistas. Para o papel, teve de se submeter a uma transformação radical de visual, trocando o cabelo loiro por castanho.