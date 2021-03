Kelly Bailey trocada por filha de Maria Cerqueira Gomes

11:08

André Filipe Oliveira

Bem-sucedida no campo pessoal e profissional,A sessão fotográfica foi feita em Trancoso, no Brasil, com todas as mordomias ao dispor da menina bonita da TVI. Um trabalho memorável para a jovem. "Foi um sonho tornado realidade", partilhou na altura. Nos últimos dois anos, a atriz tem conquistado cada vez mais destaque no campo da publicidade.A beldade do Porto foi chamada pela mesma marca de biquínis e lingerie para dar a cara e o corpo pela campanha para o próximo verão. A filha mais velha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes tem recebido vários elogios graças ao trabalho como modelo.Kelly Bailey prepara o encontro profissional com Kika Cerqueira Gomes. Ambas estão em produções da TVI e vão ter de cruzar-se na Plural, em Bucelas, onde estão instalados os estúdios das novelas de Queluz de Baixo. A primeira está como protagonista da novela ‘Bem Me Quer’. A segunda prepara-se para se estrear na ficção em ‘Festa é Festa’, com estreia prevista para o segundo semestre do ano. Kika mostra-se ansiosa com o desafio.