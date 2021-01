Kelly Bailey viveu drama ao infetar o pai com o novo coronavírus

O perigo da Covid-19 é real, que o diga Kelly Bailey, que tal como o namorado, Lourenço Ortigão, também testou positivo à doença no final de 2020.O que veio a seguir foram dias de muita preocupação., revelou o galã, sublinhando que o maior dos sustos aconteceu dias depois, após o primeiro diagnóstico.lamentou Lourenço, que após este incidente provocou muita preocupação entre a família da amada.AVÔ É DOENTE DE RISCOOs avós de Kelly, que viajaram diretamente do Reino Unido para desfrutar a Consoada em família, foram o principal motivo de alarme.Ultrapassada a tempestade, Kelly e Lourenço venceram o novo coronavírus e já retomaram algumas rotinas, nomeadamente as profissionais.O ator está concentrado nos negócios e a namorada voltou às gravações de ‘Bem Me Quer’. Agora, respira-se de alívio, mas manter os cuidados é o principal para o jovem casal. "À partida, não transmitimos [o vírus] nem apanhamos."