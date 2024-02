Kelly Baron e Pedro Guedes: a primeira foto do bebé

11:30

Vanessa Fidalgo

Kelly Baron e Pedro Guedes já tinham anunciado que iam ser pais pela primeira vez, no início de fevereiro, mas o Dia dos Namorados deu o mote para uma partilha muito especial: uma imagem da ecografia do bébé: "Baby Baron Guedes a caminho. 11 anos de muito amor que se multiplicou, no tempo de Deus. Agora somos 3!!", pode ler-se.

"Nosso dia de São Valentim mais especial de sempre ", escreveu ainda a futura mamã.

O casal conheceu-se em 2013 no reality show 'Big Brother Vip', da TVI. Casaram-se em 2020 no programa "O Noivo É Que Sabe", da SIC.