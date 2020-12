Kelly Baron e Pedro Guedes casam-se na televisão: "Juntos para sempre"

Kelly Baron e Pedro Guedes deram o nó no programa da SIC, ‘O Noivo É Que Sabe’. Após vários casamentos de anónimos, a estação de Paço de Arcos iniciou uma série de cerimónias com rostos conhecidos. A emissão especial foi transmitida no último domingo, dia 6 de dezembro.



Com um vestido digno de uma princesa, assinado pela estilista Micaela Oliveira, a advogada brasileira encantou o público.

O casal começou a namorar há mais de sete anos no ‘Big Brother VIP’, da TVI, e não se inibiu de partilhar os registos da cerimónia com os seguidores, nas redes sociais.

"Juntos para sempre", escreveu Kelly na fotografia que partilhou, onde o casal surge no altar.

"'A Kelly é um sonho que eu sempre tive e que se realizou’. O amor é lindo e vale mais do que tudo na vida. Sejam muito felizes, Pedro e Kelly", pode ler-se na legenda da página oficial de Instagram do programa.



De imediato, as publicações encheram-se de elogios. "Foi lindo. Casamento abençoado. Sejam felizes", "O mais perfeito é mesmo a conexão entre os dois", "Maravilhoso" ou "Uma das cerimónias mais bonitas", são alguns dos comentários que se podem ler.

Kelly e Pedro deram o nó numa cerimónia intimista rodeados de familiares e amigos.