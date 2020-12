Kelly Baron e Pedro Guedes dizem o ‘sim’ na televisão

Após sete anos de namoro, Kelly Baron, de 34 anos, e Pedro Guedes, de 41, disseram o ‘sim’ no programa ‘O Noivo é Que Sabe’, da SIC. O casal, que iniciou a relação no reality show ‘Big Brother VIP’ (TVI), cumpriu o sonho de subir ao altar e partilhou o momento de felicidade com os telespectadores. A emissão especial foi transmitida no último domingo, dia 6 de dezembro.Tal como nas edições anteriores, o noivo teve de gerir o orçamento e foi o responsável por toda a organização da cerimónia, desde o vestido da noiva, à decoração do copo d’água, sem esquecer as alianças. Nada podia falhar para agradar a noiva no momento de subir ao altar.Com um vestido digno de uma princesa, com a assinatura da estilista Micaela Oliveira, a advogada brasileira deslumbrou naquele que foi um dos dias mais felizes da sua vida, repleto de amor e emoção. "Quando vi a Kelly a entrar na capela e a vi de branco, com aquela cara linda, eu apaixonei-me ainda mais", confidenciou o noivo.Emotiva e feliz, Kelly não poupou nos elogios ao noivo e garante que viveu um verdadeiro conto de fadas. "Nunca imaginei que ia casar numa capela. Era um sonho casar na igreja e ele concretizou. O meu vestido, o bouquet, a maquilhagem, está tudo impecável", disse a noiva.Na cerimónia intimista, que cumpriu as medidas impostas pela DGS devido à pandemia da Covid-19, contou apenas com a presença de familiares e amigos mais próximos, o casal trocou juras de amor eterno e oficializou o romance.Este era um desejo há muito aguardado pelo casal que já adiou o casamento em 2016, devido à compra da primeira casa em comum. Nas redes sociais, os recém-casados, partilharam a felicidade com os fãs e seguidores com fotografias do momento. Quanto ao futuro a dois, Pedro e Kelly demonstram o desejo de aumentar a família e ter filhos em comum.