Kelly Baron e Pedro Guedes revelaram o sexo do bebé

Casal revelou que espera um menino.

Kelly Baron e Pedro Guedes esperam ansiosamente a chegada do primeiro filho. Através das redes sociais de ambos, o casal revelou, este domingo, dia 3 de março, que vão ser pais de um menino.Foi no país natal da antiga modelo, em Curitiba, no Brasil, que o casal, que está junto há 11 anos fez a revelação.Porém, antes de anunciarem o sexo do bebé, Kelly Baron e Pedro Guedes já estavam a pensar nos possíveis nomes que poderiam dar ao primeiro filho., disse a influenciadora digital na semana passada, na sua conta de Instagram., explicou ainda brasileira, dando conta que os dois querem um nome natural tanto no Brasil como em Portugal.