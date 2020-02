Kelly e Lourenço compram casa de um milhão de euros

01:30

Carolina Marques Dias

Kelly Bailey, de 21 anos, e Lourenço Ortigão, de 30, decidiram dar um novo passo na relação. Os dois compraram num apartamento de luxo, numa das zonas mais nobres de Lisboa. Segundo foi possível apurar, o novo lar do casal custou até um milhão de euros.O apartamento tem cerca de 170 metros quadrados, três quartos, duas casas de banho e uma cozinha americana. Para além disso, ainda conta com uma zona exterior. De acordo com a revista ‘Vip’, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão escolheram o mesmo decorador de interiores que também foi responsável pela decoração da mansão de Cristina Ferreira na Malveira.Os atores da TVI, que namoram há três anos, não podiam estar mais radiantes com a nova fase da sua vida. Lourenço Ortigão partilhou um vídeo com os seus seguidores, nas redes sociais, onde mostrou o momento em que a sua sobrinha foi conhecer a casa nova.