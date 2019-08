Kelly e Lourenço gozam de pequena lua de mel na Madeira

01:30

Aproveitando mais uma paragem nas gravações da novela ‘Prisioneira’, da TVI, Kelly Bailey, de 21 anos, e Lourenço Ortigão, 30, apanharam o avião e foram gozar uma pequena lua de mel na Madeira. "Não sei se vou ter férias este ano, mas vou aproveitar todas as pausas que tiver para relaxar", explicou a atriz.Desta vez, depois de uns dias de descanso e diversão no Algarve, em família, o local escolhido foi o Funchal. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão ficaram alojados no hotel de luxo Belmond’s Reid Palace, onde o custo médio de uma noite ronda os 300 euros.A jovem sensual atriz publicou uma fotografia à beira-mar, em biquíni, pouco antes de ir dar um mergulho, e o sucesso foi imediato, arrecadando 80 mil gostos e 400 comentários. "Uau, a Madeira pode ser linda, mas agora está mais linda e mais quente... Com esta brasa", escreveu um dos fãs mais atrevidos.