Kelly e Lourenço mostram-se felizes na nova casa milionária

24 mai 2020 • 20:16

Casal está separado devido ao surto do novo coronavírus em Portugal.

Éoficial!já inauguraram a nova casa. Depois de vários meses de espera com as obras estagnadas devido à pandemia, o casal de atores da TVI pôde respirar de alívio e já se mudou para o apartamento.Um grande passo na relação do casal, que mantém um namoro há cerca de três anos e decidiu investir naquela que é considerada a casa dos seus sonhos.e preenche todos os requisitos do casal.Radiantes com a mudança, Lourenço e Kelly partilharam um dos primeiros momentos na nova casa através de uma imagem nas redes sociais em que é notória a felicidade. Os dois há muito ansiavam pela concretização deste sonho. O apartamento, idealizado à imagem do casal de atores, tem cerca de 170 metros quadrados, três quartos, duas casas de banho e uma cozinha americana. Para além disso, detém uma zona exterior privada. Sem olhar a gastos. Kelly e Lourenço escolheram o mesmo decorador de interiores que também foi responsável pela decoração da mansão de Cristina Ferreira, na Malveira.