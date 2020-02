Kelly e Lourenço preparam mudança para casa nova

01:30

Lourenço Ortigão, de 30 anos, e Kelly Bailey, de 21, preparam-se para dar mais um passo na relação e estão prontos para iniciar uma vida em comum. O casal irá mudar-se para uma nova casa e mostra-se radiante com mais uma conquista a dois.Ainda vazia e sem qualquer mudança feita, foi o ator quem usou as redes sociais para mostrar a nova casa. "A pirralha veio ver a casa nova do tio. Disse para mudar a sala de sítio por ser o quarto dela", escreveu o ator da TVI na conta pessoal de Instagram.Recorde-se que o casal mantém relação desde 2017.