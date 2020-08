Kelly Medeiros: "Adoro chocolate e batata-frita"

– Queria que tudo estivesse tranquilo, poder estar sem máscara, não ter de cumprir o distanciamento social...– Adoro chocolate e batata frita! Mas também adoro fruta, para manter o equilíbrio!– Uso borrifadores, levo-os sempre para a praia.– Gelado.– Prefiro no início da manhã porque acho que está menos vento.– Beber! Para hidratar.– Adoro camarões e amêijoas.– Preocupar-me com críticas ou coisas ruins.– Biquíni! Para ficar com as marcas do bronze.– Se usar só se for um protetor com uma base bem suave e um gloss nos lábios.– A casa da minha sogra, em Abrantes. É um lugar muito sossegado para me refugiar.– Sacodem a toalha cheia de areia para cima das pessoas.n