Kelly Medeiros exibe silhueta 15 dias após ser mãe: "A perfeição não existe"

16 jul 2020 • 11:44

Kelly Medeiros utilizou as redes sociais para partilhar uma fotografia do seu corpo duas semanas após ser mãe. A ex-concorrente do reality show da TVI, ‘A Quinta’, mostrou não ter quaisquer complexos com o corpo.

"Sim, como eu sempre brinco, aqui a gente trabalha com a verdade, é muita gente pregando uma perfeição que não existe, não se iludam, somos feitos de fases, e somos todos 'iguais'", começou por dizer.

A recente mamã aconselhou as outras mães a não fazerem comparações: "(…) Posso garantir que a perfeição não existe, não se abandonem, mas também não se cobrem ao extremo a compararem-se uns aos outros! Cada um é como é. Pós-parto 15 dias, mãe de dois", terminou.

Recorde-se que Kelly Medeiros foi mãe de Romeu há 15 dias, que se veio juntar a Lucca, de dois anos, fruto da sua relação com Marco António.