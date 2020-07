Kelly Medeiros já foi mãe: "Minha maior riqueza"

"Nasceu com 50cm, 3630 kg, às 15:30, de parto normal. Obrigada meu Deus pelos meus filhos, minha maior riqueza meus presentes do céu", escreveu, emocionada.

"Obrigada meu amor Marco António, obrigada à minha família e amigos por tanto carinho e oração", disse ainda, referindo que julho é, para ela, "o mês mais lindo" da sua vida "para sempre" pois "os grandes amores" da sua vida "vieram nesse mês".





Kelly Medeiros já foi mãe do segundo filho e não resistiu a partilhar o momento de grande felicidade com os milhares de seguidores.A brasileira, que venceu o programa da TVI 'A Quinta', em 2016, partilhou registos do momento especial ainda na maternidade.A ex-concorrente do programa da estação de Queluz já era mãe de Lucca, de dois anos, que também nasceu no mês de julho.Recorde-se que Kelly Medeiros foi a primeira brasileira a ganhar o prémio final num reality show em Portugal, depois de ter conquistado os espectadores.Antes de dar à luz o segundo filho, Kelly surpreendeu com um vídeo a dançar de forma descontraída momentos antes do parto.