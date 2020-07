Kelly Medeiros revela susto ao descobrir caroço no peito

A antiga concorrente e vencedora de ‘A Quinta’, Kelly Medeiros, recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo sobre um susto que apanhou ao descobrir um caroço no peito.



De imediato, a vencedora do reality show da TVI deslocou-se ao hospital para perceber o que se passava. "Agora na amamentação, ao apalpar, senti um carocinho no peito direito. Falei com a minha médica, com a minha obstetra, a Doutora Teresa Negrão, que me fez os dois partos e passou-me um ultrassom (normalmente é indicado para queixas clínicas de nódulos, quistos ou devido à dor) para saber o que era", começou por explicar num vídeo que entretanto já não se encontra disponível nos Instastories (histórias instantâneas) da sua conta de Instagram.

A recém-mamã não escondeu o alívio que sentiu ao saber que não era nada de grave: "Fui, fiz o ultrassom e graças a deus não é nada de mais", acrescentou.

"É uma bolinha de gordura que eu tenho no peito direito e apalpando parece ser algo estranho. Graças a Deus não preciso de fazer nada, nem intervenção. É apenas uma bolinha de gordura", disse.

Kelly deixou ainda um aviso. "Apalpem-se sempre que vocês puderem. Façam o auto-exame. Sem saúde nada vem", afirmou.

Recorde-se que Kelly Medeiros foi mãe no dia 1 de Julho, do pequeno Romeu, que se veio jantar a Lucca, de dois anos, fruto da sua relação com Marco António.