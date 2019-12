Kely Bailey e Lourenço Ortigão ponderam mudança para a concorrência

Depois do fracasso da novela ‘Prisioneira’,Lourenço garante que vai ser “mais exigente”.

01:30

Carolina Cunha

Os contratos de exclusividade de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão com a TVI estão prestes a terminar o casal não descarta de hipótese de apostar em novos caminhos na televisão portuguesa.

Considerada um dos trunfos da estação de Queluz de Baixo, depois de ter abraçado vários papéis como protagonista, Kellyjá terá sido sondada pela SIC e estará a ponderar a mudança de canal. Além disso, declarações recentes dão conta que o casal está aberto a "mudanças de ares", dando a entender que poderá estar a caminho da concorrência.

Recorde-se que a dupla de atores integrou o elenco da novela ‘Prisioneira’ que foi considerada uma das apostas falhadas do canal. Descontente com o rumo da história, que não conquistou os telespectadores, Lourenço Ortigão chegou a demonstrar a sua insatisfação publicamente e garantiu que no futuro será "mais exigente" relativamente às propostas que aceita na ficção nacional e que "não sabe o que vai acontecer na TVI".

Também Kelly escreveu recentemente nas redes sociais que está "pronta para um novo começo".