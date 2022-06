Kevin Spacey sai do tribunal de Londres em liberdade

Kevin Spacey

Foto: NEIL HALL / epa

01:46

Vanessa Fidalgo

Oator Kevin Spacey saiu em liberdade de um tribunal londrino, onde foi ouvido quinta-feira por causa de quatro acusações de agressão sexual no Reino Unido.O ator de Hollywood, de 62 anos, mostrou-se com um semblante calmo e confiante perante o Tribunal de Magistrados de Westminster, que acabou por reconhecer a "total cooperação" do ator na investigação. Todavia, pediu-lhe que entregasse o passaporte e dormisse na sua residência londrina até à próxima audiência, marcada para 14 de julho no Tribunal da Coroa de Southwark, no Sul de Londres.A Scotland Yard abriu uma investigação após receber denúncias contra o ator por abusos cometidos no bairro londrino de Lambeth, onde está localizado o famoso teatro Old Vic, do qual Spacey foi diretor artístico entre 2004 e 2015. As acusações foram apresentadas por três homens. Duas referem-se a agressões sexuais cometidas em março de 2005 contra uma mesma vítima, que agora tem mais de 40 anos. Os outros dois casos dizem respeito a atos praticados contra a vontade dos denunciantes, em agosto de 2008 e em abril de 2013.Spacey já havia sido alvo de várias denúncias nos Estados Unidos por assédio e agressão sexual em 2017. Apesar de nunca ter sido condenado, a sua carreira ressentiu-se duramente. A última aparição do ator nos ecrãs remonta a 2018, com o filme ‘O Clube dos Bilionários’. Foi demitido da série ‘House of Cards’ e ficou de fora de um filme de Ridley Scott, ‘All the Money in the World’, no qual foi substituído pelo ator canadiano Christopher Plummer.