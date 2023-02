Khloé Kardashian fala sobre a sua vida amorosa

"Olhando para trás, ele sempre soube quando o outro bebé ia nascer, depois da papelada que vimos. Ele soube a 2 de julho. Portanto, ele sabia", recordou a irmã de Kim Kardashian.

Khlóe Kardashian, de 38 anos, e Tristan Thompson, de 31 anos, viveram um período romântico de 2016 a 2021. Contudo, nesse relacionamento o amor não era a única coisa que andava pelo ar. O basquetebolista traiu a socialite várias vezes, sendo que a primeira veio a público 48 horas antes de entrar em trabalho de parto.O ex-casal tem dois filhos em comum: a pequena True, de 4 anos, e outra filha de 6 meses que nasceu através de uma barriga de aluguer, pouco depois de Khloé Kardashian e Tristan Thompson terem acabado.Tristan Thompson tem outro fiho, fruto de uma relação extraconjungal. No reality show, 'Keeping Up With The Kardashians', disponível na plataforma digital 'Disney+', a socialite assumiu que quando soube que o companheiro tinha engravidado outra mulher, a concessão do segundo filho já estava feita:, confessou Khloé.Recentemente, os seguidores da socialite começaram a suspeitar que o casal estava novamente junto, devido à publicação de várias mensagens enigmáticas.

"Uma mulher que encontrou paz em vez de vingança nunca pode ser incomodada", dizia numa citação nas stories. "A alma mais bonita que encontrarás é aquela que viveu a perda, mas continua a ter fé, e aquela que viveu o fracasso, mas continua a perseguir os seus sonhos", pode ler-se numa outra citação de Dane Thomas.



Os rumores intensificaram quando Khloé Kardashian correu para ficar ao lado 'ex', após a morte inesperada da mãe, Andrea, no mês passado.



A estrela do Reality Show desmentiu todos os rumores. No Twitter, perguntaram à socialite: "Atualmente, quem é o teu homem?". A resposta surgiu imediatamente: "Quem tem tempo para um homem. Eu tenho um bebé de seis meses e True e eu somos muito dependentes uma da outra. Eu secretamente adoro isso. De verdade... Nenhum homem neste momento".