Khloé Kardashian mostra-se solidária e paga compras a idosos

Khloé Kardashian surpreendeu pelo gesto solidário que decidiu ter no período difícil que todos atravessamos, devido ao surto de coronavírus.A socialite de 35 anos foi vista a fazer compras logo de manhã em Los Angelessupermercados estão a abrir mais cedo do que o habitual para que os clientes idosos possam fazer as suas compras antes das restantes pessoas. Uma medida que foi adotada com o objetivo de reduzir o risco de seremcom a covid-19.

A estrela do reality-show 'Keeping Up With the Kardashian's' ofereceu ainda cartões-presente da loja a mais de 200 funcionários nos supermercados que visitou.



São várias as celebridades internacionais que se têm mostrado solidárias nesta fase difícil. Recentemente, o Duque de Westminster, Hugh Grosvener, fez um donativo milionário para ajudar no combate à doença.