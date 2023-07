Kika Cerqueira Gomes em Wimbledon com namorado

Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, e o namorado, Pierre Gasly, foram vistos juntos esta segunda-feira em Wimbledon, o mais antigo torneio de ténis do mundo.





Através das redes sociais do mítico torneio, o casal foi destacado, um dia depois do piloto francês de Fórmula 1, de 27 anos, ter abandonado o Grande Prémio de Silverstone, no Reino Unido.