Kika Cerqueira Gomes fica com papel secundário na novela após polémica

Após a chuva de críticas, filha de Maria Cerqueira Gomes arrancou as gravações de ‘Festa é Festa’ com novo papel. “Foi melhor para mim”, afirma

24 abr 2021 • 18:24

, de 18 anos, iniciou esta semana as gravações da novela ‘’, que estreia na segunda-feira, 26 de abril. Após as críticas que enfrentou publicamente, devido ao método de seleção para integrar o elenco da produção da TVI - foi chamada a casting por- , a jovem viu os planos todos trocados.Perdeu o papel que lhe estava inicialmente atribuído para a atriz Beatriz Barosa e ficou com um outro com menos destaque. "", explicou a jovem numa recente entrevista.A filha de Maria Cerqueira Gomes só deverá aparecer nos ecrãs ao fim do primeiro mês de emissão de ‘Festa é Festa’.