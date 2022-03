Kika Cerqueira Gomes quer carreira internacional Pretende continuar a dar cartas como modelo. Jovem desiste de ser atriz.

Kika Cerqueira Gomes quer carreira internacional

01:30

Carolina Marques Dias

Após ter regressado há um mês de Costa Rica, na América Central, onde esteve a fotografar mais uma campanha de biquínis, e embora esteja a tirar o curso de comunicação, Francisca Cerqueira Gomes, de 19 anos, sonha continuar a dar cartas como modelo e já pensa em singrar no estrangeiro. "A curto prazo espero continuar a trabalhar regularmente em moda, em Portugal e além-fronteiras. A longo prazo, espero, primeiro, poder olhar para trás e ter a sensação de realização e de que aproveitei todas as oportunidades que me foram dadas", disse à ‘Lux’ a filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes. "Depois, talvez pense em conciliar a moda com um trabalho na área de Marketing e Comunicação, que é a área que estou a estudar na universidade."



No mundo da moda desde 2020, Kika, como é carinhosamente tratada, partilhou que se apaixonou pelo ramo quando começou a fotografar campanhas. "A moda dá-me mesmo uma enorme satisfação. Dá-me mesmo um friozinho na barriga e já só penso no próximo trabalho. Foi mesmo a experimentar que comecei a perceber que a moda envolve muito mais do que apenas aquilo que vemos numa imagem e tenho adorado explorar essa parte."

Mais sobre

artigos relacionados