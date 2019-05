Kim Kardashian acusada por pôr o filho em risco

Parabéns pelo teu bebé adorável, como pediatra só quero que os pais saibam que a melhor maneira de reduzir o risco de SMSI [Síndrome da Morte Súbita Infantil] é dormir de costas, usar um colchão firme no berço - sem cobertores, almofadas, camas macias, posicionadores de sono e peluches. Como uma grande influenciadora digital, a Kim tem muitas pessoas que a seguem e pode ser confuso ao ver estas adoráveis imagens de bebés e depois pensar que é seguro fazer isso com o próprio filho", escreveu uma das seguidoras.

Kim Kardashian, quando anunciou o nome do quarto filho, mostrou o menino enrolado em mantas. O momento, que era para ser amoroso e elogiado pelos fãs, virou um 'mar' de críticas."Eu pensei que depois de quatro crianças ela já sabia colocar o bebé de costas com mais nada no berço".

Kim Kardashian acabou por apagar a fotografia.