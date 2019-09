Kim Kardashian adiou parto do primeiro filho para arranjar as unhas

20 set 2019 • 18:33

Kim Kardashian surpreendeu os milhões de admiradores ao revelar que adiou o parto do filho, North, de seis anos, para ir à manicure."As minhas unhas estavam escuras, precisava de pintá-las de rosa para receber o bebé", contou a estrela das redes sociais num dos episódios do programa 'Keeping up with the Kardashians', devendando algo que até agora tinha sido mantido em segredo.Kim pediu duas horas ao médico responsável pelo parto.