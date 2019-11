Kim Kardashian assume que as fotos sexy incomodam o marido

Não sei se foi pelo facto de o meu marido ter expressado, por vezes, que o demasiado sexy o deixava desconfortável… Acho que, no final do dia, ele dá-me sempre liberdade para ser e fazer o que quero", disse, em entrevista à New York Magazine, justificando essa atitude.

Por outro lado, o facto de Kim Kardashian estar a estudar advocacia também a fez mudar. "Pensei tipo, ‘ok, estou aqui na Casa Branca e, no dia seguinte, a publicar uma selfie louca em biquíni […] só espero que eles não vejam isto. Vou ter de voltar lá na próxima semana". E os quatros filhos também a têm inibido. "Percebi que não podia estar no Instagram à frente dos meus filhos sem que nudez completa estivesse sempre a aparecer".