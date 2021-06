Kim Kardashian: “Casamento com Kanye foi real”

28 jun 2021 • 18:03

Numa entrevista exclusiva ao jornalista Andy Cohen,. A empresária falou sobre o enlace com o jogador da NBA Kris Humphries, em 2011, que só durou 72 dias, e negou que se tratou de uma encenação para o reality show ‘Keeping Up With the Kardashians’., contou sobre a festa que custou cerca de 10 milhões de euros.Contudo, Kim reconheceu que nunca deveria ter seguido em frente com o enlace e que só se casou porque se sentia "pressionada"., afirmou, acrescentando que esteve quase a fugir na noite anterior, com a ajuda da mãe.recordou. Ainda assim, a socialite decidiu avançar com o casamento, pois não queria ficar conhecida como a 'noiva em fuga'.Sobre o mais recente ex-marido, Kanye West, Kim não guarda ressentimento. Disse que sempre foram amigos e acredita que vão continuar a sê-lo, apesar da separação, até porque têm quatro filhos em comum., revelou.