Kim Kardashian criticada por cintura inconcebível

01:30

Kim Kardashian voltou a estar nas bocas do mundo e não pelos melhores motivos.Através das redes sociais, a socialite partilhou um conjunto de fotografias a promover uma marca com a qual já trabalhou várias vezes, a Mugler. E foi precisamente essas fotos que levaram os seguidores a deixar várias críticas. Além de Kim Kardashian estar visivelmente mais magra, a cintura também estava bastante fina e acentuada, devido a um corpete. "Um terrível exemplo para as filhas", "Os órgãos dela estão deslocados. Tão cruel para a anatomia humana", são alguns dos comentários deixados.Porém, Kim não foi a única a seguir a moda. A atriz Anya Taylor-Joy também publicou fotografias de corpete.