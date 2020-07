Kim Kardashian desfaz-se em lágrimas no primeiro encontro com Kanye West

Casal foi visto pela primeira vez desde as acusações polémicas do rapper.

28 jul 2020 • 14:33

A relação de Kim Kardashian e Kanye West já viveu melhores dias. Após as acusações polémicas do rapper contra a socialite, em que este a acusou de o querer internar numa clínica contra a sua vontade, esta segunda-feira, dia 27 julho, o músico cedeu às tentativas da mulher e encontrou-se com ela na cidade de Cody, no Wyoming, onde tem um rancho.

No entanto, o encontro parece não ter corrido bem, como se pode ver através das imagens que entretanto começaram a circular nas redes sociais, em que a socialite surge a chorar ao lado do marido, que na semana passada a acusou de o tentar internar por causa do seu comportamento bipolar.

Segundo fontes próximas do casal, o intérprete de ‘Stronger’ está a levar a família ao desespero com o seu comportamento.

O primeiro encontro entre o casal surgiu depois de uma série de tweets controversos de Kanye West, após o seu primeiro comício na Carolina do Sul, nos Estados Unidos da América, uma vez que o músico é candidato à presidência da Casa Branca.