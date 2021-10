Kim Kardashian e Kanye West fazem pausa no divórcio Casal está a reaproximar-se e passou um fim de semana junto.

Kim Kardashian e Kanye West têm quatro filhos em comum

Foto: Direitos Reservados

01:30

Kim Kardashian e Kanye West anunciaram o divórcio em fevereiro deste ano e, desde então, têm estado a ultimar os detalhes da separação. No entanto, as conversações sofreram um revés nos últimos dias. De acordo com o jornal ‘The Sun’, a socialite e o rapper fizeram "uma pausa" no processo. No último fim de semana, foram vistos em Malibu, Califórnia, em clima de cumplicidade. Segundo uma fonte revelou à publicação, a rutura acabou por aproximá-los, já que perceberam aquilo que realmente sentem um pelo outro. Além disso, têm passado mais tempo juntos devido a questões ligadas com os filhos em comum.



Na altura do anúncio da separação, a também empresária referiu que a distância tinha sido o principal motivo dos problemas conjugais. Kim vivia em Los Angeles com a família enquanto o rapper passava a maior parte do tempo em Wyoming.

