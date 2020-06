Kim Kardashian e Kanye West fazem terapia conjugal pela internet

De acordo com a revista ‘Heat’, o casal decidiu recorrer a terapia conjugal, que é feita através da plataforma digital Zoom, para resolver os seus problemas depois de se verem obrigados a estar fechados em casa durante a pandemia., acrescenta.Os quatro filhos do casal - North, de seis anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psalm, de um - são o principal motivo porque Kim e Kanye aceitaram submeter-se à terapia, numa altura em que acabam de celebrar seis anos de matrimónio.Recorde-se que o rapper mudou-se com os filhos para a sua propriedade no Wyoming, durante a quarentena, deixando Kim em Los Angeles.