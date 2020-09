Kim Kardashian e Kanye West mais perto da separação

A corrida de Kanye West à presidência e o fim do programa ‘Keeping Up With The Kardashians’ estarão na causa do mal-estar entre o casal. Já houve ultimato

Kim Kardashian e Kanye West

Foto: Danny Moloshok / Reuters

19:57

Kim Kardashian e Kanye West podem estar mais perto do divórcio do que nunca. A socialite já terá feito um ultimato ao músico e ameaçado com uma data para a separação. Segundo o ‘National Enquirer’, Kim terá mesmo dito:De acordo com alguma imprensa internacional, uma das causas do desentendimento entre o casal é o facto de Kanye West não estar a lidar bem com as más notícias que tem tido relativamente à sua corrida à Casa Branca. O último revés aconteceu esta semana, quando o rapper perdeu o prazo para concorrer à presidência dos Estados Unidos e ver o seu nome na cédula eleitoral de Wisconsin, um dos estados mais importantes. Segundo a ‘Variety’, tudo porque falhou a entrega dos documentos em apenas 14 segundos.Ora, Kim Kardashian estará a exigir que West coloque a família à frente das suas intenções políticas., revela uma fonte próxima.Outro dos factos que terão contribuído para azedar a relação entre Kardashian e West terá sido o anúncio do fim do programa ‘Keeping Up With The Kardashians’, após 14 anos no ar.