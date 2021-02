Kim Kardashian e Kanye West mostram ambiente de cortar à faca após separação

North, de sete anos, Chicago, de três, Saint, de cinco, e Psalm, que vai fazer dois anos em maio.

Ainda não estão oficialmente separados, mas já cortaram relações.atravessam, agora, uma fase difícil no processo de divórcio. Segundo a imprensa internacional, o casal já deixou, inclusive, de se falar.Uma fonte próxima da família revelou ao site americanoque o casal deixou de comunicar enquanto aguarda pela oficialização do divórcio., contou a fonte. A dada altura, a mesma fonte revela que a estrela do reality showestá focada em ultrapassar esta fase:As revelações não se ficam por aqui. De acordo com a fonte próxima da família Kardashian, a empresária de 40 anos ainda não deu início ao processo formal porque "ainda está a trabalhar na logística de anunciar o divórcio". No entanto, a fonte diz que a separação é "completamente oficial" na mente de Kim.À publicação norte-americana, uma segunda fonte garante que o rapper também está farto do casamento e preparado para seguir em frente.Recorde-se que o casal deu o nó em 2014 e tem quatro filhos: