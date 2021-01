Kim Kardashian e Kanye West separam-se após seis anos de casamento

01:30

Carolina Cunha

Após várias polémicas e dissabores, o casamento de Kim Kardashian e Kanye West chegou “efetivamente ao fim”. Quem o garante é uma fonte próxima do casal que revelou que a socialite, de 40 anos, e o cantor, de 43, já vivem em casas separadas há vários meses. O artista está longe da casa de família em Los Angeles e dos quatro filhos em comum com a estrela de ‘Keeping up With the Kardashians’.









“Ele não tem planos para regressar a Los Angeles em breve, pelo menos a tempo inteiro, mas a Kim está a lidar bem com isso (...) Ele sente-se melhor no rancho e a Kim precisa de estar em Los Angeles. Faz o melhor que pode para manter a vida dos filhos dentro da normalidade. Comunicam diariamente e ele fala através do Facetime e do telefone com os filhos”, revelou a mesma fonte.

Ao longo dos últimos meses, o casal tem estado envolto em várias polémicas devido ao problema de saúde mental do rapper, com várias oscilações de comportamentos e que requer o acompanhamento médico. Esta não é a primeira vez que a relação do casal é alvo de rumores divórcio. A rutura surge após seis anos de casamento e uma união de mais de oito. O ex-casal tem quatro filhos em comum - North, de sete anos, Saint, de quatro, Chicago, de dois, e Psaml, de um.