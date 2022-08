Kim Kardashian e Pete Davidson separados: Amor durou nove meses

Kim e Pete assumiram relação no início de 2022

Foto: Reuters

01:30

Carolina Cunha

O amor não vingou entre Kim Kardashian, de 41 anos, e Pete Davidson, de 28, que decidiram colocar um ponto final na relação. Nove meses após terem oficializado o romance com diversas aparições públicas, a empresária e o humorista seguiram caminhos opostos de uma forma cordial. Fonte próxima de ambos contou ao site ‘Page Six’ que decidiram "ser apenas amigos". "Eles continuam a sentir muito amor e respeito um pelo outro, mas acharam que esta foi a melhor decisão para os dois face às condicionantes", continuou.A dificuldade em conciliar agendas devido a compromissos profissionais e a falta de tempo juntos terão motivado a decisão de ambos. Atualmente, o comediante está na Austrália a gravar o seu novo filme, enquanto a socialite está na Califórnia a cuidar dos quatro filhos - North, Psalm, Chicago e Saint - frutos do casamento com o rapper Kanye West. O ex-casal garante que irá continuar a priorizar a amizade que os une.A mesma fonte garantiu ainda que o término do namoro nada tem que ver com as polémicas que envolvem West, que ao longo da relação atacou por diversas vezes Pete Davidson publicamente, com insultos e críticas.O clã Kardashian voltou a aumentar. Khloé Kardashian e o basquetebolista Tristan Thompson, que também estão separados, deram as boas-vindas ao segundo filho através de barriga de aluguer. O menino vem juntar-se a True, de quatro anos. "A Khloé está muito grata à pessoa que carregou o bebé por esta tão bonita bênção", disse o representante da empresária em comunicado.