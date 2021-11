Kim Kardashian em “choque” após a tragédia no concerto de Travis Scott

A socialite americana lamenta a morte dos jovens no concerto do cunhado.

09 nov 2021 • 16:48

Kim Kardashian publicou na sua conta de Instagram que a "família está em choque" com o que aconteceu no concerto de Travis Scott no Astroworld Festival, em Houston, EUA. A socialite assumiu também estar "de coração absolutamente partido pelas vidas que se perderam e por todos os que se magoaram no Astroworld". Kim referiu-se também a Travis "que se importa tanto com os fãs e está completamente devastado".

Recorde-se que, na passada sexta-feira, dia 5 de Novembro, morreram 8 pessoas a tentar alcançar o palco durante a performance do rapper americano.





Travis Scott é cunhado de Kim Kardashian e está neste momento à espera do segundo filho com Kylie Jenner.