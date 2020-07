Kim Kardashian em choque com acusações do marido Kanye West

Kanye West está no centro de uma nova polémica, após as declarações que fez durante o seu primeiro comício no estado da Carolina do Sul. As declarações do rapper norte-americano, que se candidatou à presidência dos Estados Unidos, estão a dar que falar, e segundo a imprensa internacional, a mulher do cantor, Kim Kardashian está chocada com as acusações.

Durante o comício, o cantor abordou a primeira gravidez da mulher, afirmando que ambos pensaram em interromper a gestação. De seguida, disse que é provável que a mulher queira o divórcio depois do que acabara de dizer.

"Eu quase matei a minha filha", gritou, emocionado, referindo-se aos comprimidos para abortar que Kim esteve perto de ingerir.

De acordo com o site TMZ, a família está "chocada além das palavras" e sente que o artista se está a tornar numa distração "para aquilo que é uma eleição muito importante".

Já depois do sucedido, o cantor fez uma série de publicações polémicas na rede social Twitter, no qual chegou a afirmar que a mulher o quer internar numa clínica de psiquiatria: "A Kim tentou trazer um médico para me prender…se eu for preso como o Mandela, vocês já sabem o porquê", escreveu num tweet.

Até ao momento, o casal ainda não se pronunciou sobre o assunto.