Kim Kardashian encontra o amor ao lado de jornalista político

As pessoas vão achar que Kim Kardashian usou Kanye West para a ajudar no mundo da moda e Van Jones para ajudá-la a avançar como advogada", atacou um fã.



, de 40 anos, já superou o desgosto do fim do casamento com Kanye West, com quem esteve seis anos. Segundo a imprensa internacional,, jornalista político, de 52, conquistou o coração da empresária. Os dois amigos de longa data já trabalharam juntos na reforma da justiça criminal americana tendo "lutado" lado a lado para libertar Alice Johnson da prisão, em 2018.Com as notícias de que Kim Kardashian está a estudar para o exame da Ordem para se tornar advogada, alguns internautas estão a acusá-la de usar Van Jones para a ajudar na carreira de advogada.O facto de estarem os dois separados intensificou os rumores., em 2019, ao fim de 14 anos de casamento. Jádepois de seis anos casados.