Kim Kardashian engorda oito quilos

"O que quero dizer é que por vezes caímos e precisamos de nos levantar. Estou num desses momentos e acho que estou oito quilos acima do que estava há um ano, um ano e meio. Para me sentir bem quero estar com um bom peso e isso significa treinar a todo o custo", afirmou Kim Kardashian.





Recentemente, a empresária revelou que aumentou de peso, através de um desabafo nas redes sociais. Kim Kardashian mostra-se focada em querer ter rotinas saudáveis para conseguir recuperar a forma física que tinha no ano passado., afirmou Kim Kardashian.

é uma das celebridades americanas com mais popularidade e, para muitas mulheres, o exemplo do corpo perfeito, que alcançou também com a ajuda de cirurgias estéticas.